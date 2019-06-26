«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Линделефа в «Барселону» Каталонцы несколько раз контактировали с манкунианцами.

«Барселона» рассматривала возможность приобретения защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа, сообщает El Mundo Deportivo.

Каталонцы общались с представителями английского клуба в начале июня, однако получили отказ. После этого «Барселона» еще несколько раз контактировала с «Манчестер Юнайтед», но ответ манкунианцев не изменился.

Отметим, что в «Барселоне» по-прежнему рассчитывают подписать защитника «Аякса» Маттейса де Лигта, однако в связи с трудностями в переговорах начали рассматривать другие варианты, одним из которых стал Линделеф.

Напомним, 24-летний швед выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он запомнился главному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде по матчам команд в ¼ финала Лиги чемпионов. При этом если в первом матче на «Олд Траффорд» он играл в центре обороны, то в ответном на «Камп Ноу» – на правом фланге.