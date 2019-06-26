Сильва объявил об уходе из «Манчестер Сити» после следующего сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва заявил, что покинет клуб по окончании следующего сезона, который станет для него десятым в составе «горожан».
«Этот сезон – последний, – приводит The Daily Mail слова 33-летнего испанца. – Десять лет для меня будет достаточно. Это идеальное время.
Изначально клуб вел переговоры о двухлетнем контракте, но я решил подписать на один год, так что я уйду после десяти лет.
Цикл будет завершен. Это красивое число. Не могу представить, что буду играть против «Сити» за другую команду. Так что десять лет – и все».
Напомним, Сильва перешел в «Манчестер Сити» в июле 2010 года. За это время он провел за команду 396 матчей, в которых забил 71 гол и сделал 129 результативных передач.
Вместе с «Манчестер Сити» Сильва стал четырехкратным чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019), двукратным обладателем Кубка Англии (2011, 2019), четырехкратным обладателем Кубка лиги (2014, 2016, 2018, 2019) и обладателем Суперкубка Англии (2012).
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