Семак – о матче с «Локо» за Суперкубок России: Никакой недооценки не будет

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Сегодня – ключевое заседание Болельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников – только о своих любимых клубах. Но сегодня на исполкоме ожидается важное решение – по лимиту на легионеров.

В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку» Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.

Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATP Карен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Лимит на легионеров: через год заработает схема «8+17»? В среду на очередном заседании исполкома РФС центральным вопросом повестки дня станет вопрос о новом лимите на легионеров в РПЛ.

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.

Победа Надаля в Париже – это застой? Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.

Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) 9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.

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Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнир Сегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.