Семак – о матче с «Локо» за Суперкубок России: Никакой недооценки не будет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
В минувшем сезоне питерский клуб досрочно выиграл РПЛ, а подопечные Юрия Семина завоевали Кубок страны.
«Суперкубок – это официальный трофей. Разумеется, мы хотим его завоевать! Никакой недооценки не будет. И не поленюсь еще раз подчеркнуть: победы только закаляют, добавляют престижа клубу, формируют правильную психологию у игроков команды, а заодно манят к себе и тех футболистов, которых мы рассматриваем в качестве новичков», – цитирует специалиста «Петербургский дневник».
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