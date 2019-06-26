Кокорин будет отбывать заключение в одной колонии с братом Братья Кокорины осуждены на полтора года.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, осужденный на полтора года лишения свободы, сможет отбывать наказание в одной колонии со своим братом Кириллом, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

«Ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», – сказала Потяева.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы за то, что в октябре прошлого года вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым они избили в центре Москвы водителя ведущей Первого канала и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Ранее стало известно, что футболисты будут отбывать заключение в колонии недалеко от Москвы.