Кокорин будет отбывать заключение в одной колонии с братом - Советский спорт
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26 июня 2019 12:47ФутболЛипкин Антон

Кокорин будет отбывать заключение в одной колонии с братом

Братья Кокорины осуждены на полтора года.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, осужденный на полтора года лишения свободы, сможет отбывать наказание в одной колонии со своим братом Кириллом, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

«Ему осталось пять месяцев провести, поэтому он уже находится в спокойном состоянии», – сказала Потяева.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы за то, что в октябре прошлого года вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым они избили в центре Москвы водителя ведущей Первого канала и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Ранее стало известно, что футболисты будут отбывать заключение в колонии недалеко от Москвы.

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