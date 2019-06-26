Эмболо перейдет из «Шальке» в «Боруссию» (Менхенгладбах) - Советский спорт
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26 июня 2019 14:46ФутболСпирин Дмитрий

Эмболо перейдет из «Шальке» в «Боруссию» (Менхенгладбах)

Нападающий сборной Швейцарии Бреэль Эмболо переходит из «Шальке» в менхенгладбахскую «Боруссию».

Уже сегодня форвард должен подписать контракт со своим новым клубом.

Сообщается, что 22-летний Эмболо прервал отпуск, чтобы завершить юридические процедуры и пройти медобследование в Менхенгладбахе.

В сезоне-2018/19 нападающий провел 20 матчей в немецкой бундеслиге и набрал 8 (5+3) очков по системе «гол+пас».

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