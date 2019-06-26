«Порту» заинтересовался японским полузащитником Накадзимой

Как сообщает A Bola, главной проблемой трансфера остается высокая зарплата 24-летнего японца, которая по данным издания составляет порядка 3,5 миллиона евро за сезон.
Напомним, что Накадзима перешел в «Аль-Духаиль» в феврале 2019 года из португальского «Портимоненси» за 35 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник провел за катарский клуб 27 встреч во всех турнирах, забив семь мячей и сделав шесть результативных передач.
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