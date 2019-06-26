Артем Ребров: Не знаю, почему мы быстро пропустили в матче с «Ростовом»

— Не знаю, почему мы быстро пропустили. Может, жара сказалась, может, в игру не вошли. Много молодых ребят играло в первом тайме. Думаю, могло сказаться, что не сразу вошли в игру и получили быстрый гол.
Максименко играл против солнца? Конечно, против солнца трудно играть, но я не думаю, что это какая-то основная причина. Все футболисты играли под солнцем,— рассказал Ребров в эфире «Матч Премьер».
Добавим, что в следующем матче на сборах в Австрии «Спартак» 30 июня сыграет против ЦСКА, а «Ростов» в тот же день встретится с «Краснодаром».
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