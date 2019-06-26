Голкипер «Барселоны» Силлессен перешел в «Валенсию»

Как сообщается на официальном сайте «летучих мышей», контракт с голланский вратарем подписан до лета 2023 года.
Как отмечает пресс-служба «Барселоны», голандский голкипер обошелся «Валенсии» в 35 миллионов евро.
Напомним, что Силлессен перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Голландец провел три сезона за каталонский клуб и выиграл с командой пять титулов, два раза став чемпионом Испании, дважды одержав победу в кубке страны и завоевав Суперкубок Испании.
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