Голкипер «Барселоны» Силлессен перешел в «Валенсию» - Советский спорт
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26 июня 2019 22:54Футбол

Голкипер «Барселоны» Силлессен перешел в «Валенсию»

«Валенсия» официально объявила о подписании контракта с голкипером Яспером Силлессеном.

Как сообщается на официальном сайте «летучих мышей», контракт с голланский вратарем подписан до лета 2023 года.

Как отмечает пресс-служба «Барселоны», голандский голкипер обошелся «Валенсии» в 35 миллионов евро.

Напомним, что Силлессен перешел в «Барселону» летом 2016 года из «Аякса». Голландец провел три сезона за каталонский клуб и выиграл с командой пять титулов, два раза став чемпионом Испании, дважды одержав победу в кубке страны и завоевав Суперкубок Испании.

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