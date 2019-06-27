Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго - Советский спорт
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27 июня 2019 01:18Футбол

Гол Салаха помог Египту обыграть сборную ДР Конго

Футболисты сборной Египта обыграли команду ДР Конго в матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций со счетом 2:0.

В составе египетской сборной голами отметились Ахмед Эль-Мухамади (25-я минута) и Мохамед Салах (45).

После этой игры сборная Египта набрала 6 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице группы А. Команда ДР Конго, проиграв обе встречи на турнире, располагается на последнем месте.

В заключительном туре группового раунда Египет сыграет со сборной Уганды, а ДР Конго встретится с командой Зимбабве.

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