Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

По информации Marca, «Манчестер Сити» ищет замену хавбеку Давиду Силве, который заявил, что покинет команду.
Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Иско. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 37 матчах на клубном уровне. В его активе шесть забитых мячей и одна результативная передача.
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