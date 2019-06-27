Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Сити» - Советский спорт
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27 июня 2019 08:28ФутболСпирин Дмитрий

Иско может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

27-летний полузащитник сборной Испании Иско может перейти из «Реала» в «Манчестер Сити».

По информации Marca, «Манчестер Сити» ищет замену хавбеку Давиду Силве, который заявил, что покинет команду.

Ранее сообщалось, что «Реал» может расстаться с Иско. В прошедшем сезоне игрок принял участие в 37 матчах на клубном уровне. В его активе шесть забитых мячей и одна результативная передача.

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