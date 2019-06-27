Голкипер «Валенсии» Нето подписал контракт с «Барселоной» Ранее он выступал за «Ювентус» и «Фиорентину».

Вратарь «Валенсии» Нето пополнил ряды «Барселоны», о чем сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что 29-летний бразилец подписал контракт до конца сезона-2022/23, а его трансфер обошелся клубу в 26 млн евро. Еще 9 млн евро «летучие мыши» получат в зависимости от выполнения условий в контракте.

При этом сообщается, что сумма отступных за игрока составляет 200 млн евро.

Нето стал игроком «Валенсии» в 2017 году. За это время он провел 82 матча и 24 раза оставлял ворота «сухими».

Добавим, что накануне «Валенсия» приобрела у «Барселоны» голкипера сборной Голландии Яспера Силлессена.