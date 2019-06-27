Гвардиола нашел замену Сильве в мадридском «Реале» - Советский спорт
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27 июня 2019 14:07ФутболГичунцев Артур

Гвардиола нашел замену Сильве в мадридском «Реале»

Об этом сообщает Marca.

«Манчестер Сити» готовится к уходу испанского полузащитника Давида Сильвы.

Согласно источнику, рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола хочет пригласить на его место полузащитника мадридского «Реала» Иско, который не является игроком стартового состава.

Отмечается, что «сливочные» готовы рассмотреть вариант с продажей футболиста за 80 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассчитывает на Иско и не хочет, чтобы тот покидал команду.

В минувшем сезоне полузащитник отыграл 37 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевой пас.

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