Бывший защитник ЦСКА Евсиков возглавил «Коломну»

Бывший защитник ЦСКА Денис Евсиков в предстоящем сезоне будет тренировать «Коломну», выступающую в группе «Запад» ПФЛ, сообщает Sport24.ru.
Ранее 38-летний Евсиков работал в «Строгино»: в 2016-2018 годах – в молодежной команде, а в прошлом сезоне – в основной. Под его руководством «Строгино» занял 13-е место в группе «Центр», в которой выступало 14 команд. Отметим, что «Коломна» заняла 11-е место из 13 возможных.
В составе ЦСКА Евсиков стал чемпионом России (2003) и обладателем Кубка России (2002). После этого он играл за «Локомотив», «Терек», «Спартак» (Нальчик»), «Томь» и «Торпедо-ЗИЛ».
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