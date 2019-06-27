Козлов станет игроком «Уфы» Прошлый сезон форвард провел в «Енисее» и «Оренбурге».

Форвард Андрей Козлов проведет предстоящий сезон в «Уфе», сообщает News.ru.

30-летний нападающий договорился с клубом из Башкортостана об условиях личного контракта. Официально о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

Завершившейся сезон Козлов начинал в «Енисее», а зимой перешел в «Оренбург». В общей сложности он сыграл в 23 матчах чемпионата и Кубка России и забил четыре гола.

Отметим, что Козлов уже выступал в «Уфе» с января по июнь 2012 года.

В прошлом чемпионате «Уфа» заняла 14-е место и осталась в премьер-лиге, победив «Томь» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 0:1).