Козлов станет игроком «Уфы»

Форвард Андрей Козлов проведет предстоящий сезон в «Уфе», сообщает News.ru.
30-летний нападающий договорился с клубом из Башкортостана об условиях личного контракта. Официально о переходе игрока будет объявлено в ближайшее время.
Завершившейся сезон Козлов начинал в «Енисее», а зимой перешел в «Оренбург». В общей сложности он сыграл в 23 матчах чемпионата и Кубка России и забил четыре гола.
Отметим, что Козлов уже выступал в «Уфе» с января по июнь 2012 года.
В прошлом чемпионате «Уфа» заняла 14-е место и осталась в премьер-лиге, победив «Томь» по сумме двух стыковых матчей (2:0, 0:1).
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