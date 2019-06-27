Нападающий Козлов подписал контракт с «Уфой» - Советский спорт
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27 июня 2019 19:04Футбол

Нападающий Козлов подписал контракт с «Уфой»

Форвард Андрей Козлов подписал контракт с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба клуба, нападающий уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Напомним, что минувший сезон Козлов начинал в «Енисее», но зимой перешел в «Оренбург». В общей сложности он провел 23 встречи в чемпионате и Кубке России, забив четыре мяча.

Добавим, что Козлов уже выступал в «Уфе» с января по июнь 2012 года.

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