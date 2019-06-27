«ПСЖ» хочет продать Паредеса в «Милан» или «Интер» Хавбек «ПСЖ» и сборной Аргентины Леандро Паредес может продолжить свою карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает Paris United, вернувшийся на пост спортивного директора «ПСЖ» Леонардо предложил аргентинского полузащитника сразу двум миланским клубам - «Интеру» и «Милану».

По информации издания, Леонардо считает, что цена, заплаченная за Паредеса, была чрезмерно высокой, а полузащитник не будет иметь возможности развиваться в «ПСЖ»​​.

Отмечается, что французский клуб почти наверняка потеряет в деньгах, так как вряд ли итальянские команды смогут повторить сумму, которую заплатил «ПСЖ» за переход аргентинца.

Напомним, что Паредес выступал за «Зенит» с 2017 по 2019 годы откуда в конце января 2019 года перебрался в «ПСЖ» за 40 миллионов евро. В составе парижан полузащитник отыграл 22 встречи, в которых сделал две результативные передачи и заработал три желтые карточки.

Добавим, что действующий контракт Паредеса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.