Адвокат: У Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе - Советский спорт
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28 июня 2019 11:47ФутболЛипкин Антон

Адвокат: У Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Форвард «Зенита» начал тренироваться в изоляторе.

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказала о состоянии травмированного колена игрока, который в ближайшее время отправится в колонию, где будет отбывать наказание за две драки в центре Москвы в октябре прошлого года.

«На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе, – приводит «Р-Спорт» слова Стукаловой. – В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале».

Напомним, с октября Кокорин находится в СИЗО «Бутырка». В мае Пресненский суд Москвы приговорил футболиста и его брата Кирилла к полутора годам лишения свободы за избиение водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака.

Добавим, что в 2018 году Кокорин пропустил полгода из-за разрыва крестообразной связки колена.

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