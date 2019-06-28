ФСИН: Кокорин и Мамаев будут вместе отправлены в одну колонию, если сами не откажутся - Советский спорт
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28 июня 2019 12:28ФутболЛипкин Антон

ФСИН: Кокорин и Мамаев будут вместе отправлены в одну колонию, если сами не откажутся

Футболисты будут отбывать тюремный срок в одной из колоний недалеко от Москвы.

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут быть отправлены в одну колонию, где будут отбывать наказание за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

«Они все вместе будут отправлены в одну колонию, – приводит «Р-Спорт» слова заместителя главы ФСИН Валерий Максименко. – Но это в том случае, если они сами не откажутся».

Напомним, ранее стало известно, что Александр Кокорин получил разрешение отбывать наказание в одной колонии со своим братом Кириллом, который также был фигурантом дела. Все они будут отправлены в одну из колоний недалеко от Москвы.

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева к одному году и пяти месяцам за то, что их компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

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