«ПСЖ» заключил рекордный спонсорский контракт в своей истории - Советский спорт
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28 июня 2019 16:14Футбол

«ПСЖ» заключил рекордный спонсорский контракт в своей истории

«Пари Сен-Жермен» на своем официальном сайте объявил о заключении крупнейшей спонсорской сделки в своей истории с американской фирмой Nike.

«Партнерство, действующее с настоящего момента до 2032 года, позволит чемпионам Франции продолжать утверждать успех бренда на мировом уровне и охватит как мужские, так и женские футбольные секции, а также гандбол.

Спонсорский контракт - награда за работу, проделанную за последние восемь лет командами «Пари Сен-Жермен» на поле и за его пределами.

Данное соглашение представляет собой очень важный шаг, отражающий становление клуба на мировой арене и амбиции команды в будущем», - говорится в сообщении пресс-службы французского клуба.

Добавим, что по информации L'Equipe, по новому контракту «ПСЖ» будет получать свыше 80 миллионов евро за сезон. По информации издания, соглашение войдет в топ-5 крупнейших контрактов на поставку экипировки европейских клубов.

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