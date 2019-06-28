«ПСЖ» заключил рекордный спонсорский контракт в своей истории

«Партнерство, действующее с настоящего момента до 2032 года, позволит чемпионам Франции продолжать утверждать успех бренда на мировом уровне и охватит как мужские, так и женские футбольные секции, а также гандбол.
Спонсорский контракт - награда за работу, проделанную за последние восемь лет командами «Пари Сен-Жермен» на поле и за его пределами.
Данное соглашение представляет собой очень важный шаг, отражающий становление клуба на мировой арене и амбиции команды в будущем», - говорится в сообщении пресс-службы французского клуба.
Добавим, что по информации L'Equipe, по новому контракту «ПСЖ» будет получать свыше 80 миллионов евро за сезон. По информации издания, соглашение войдет в топ-5 крупнейших контрактов на поставку экипировки европейских клубов.
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