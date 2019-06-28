«Шальке» расстался с самым дорогим футболистом в своей истории

«Шальке» на своем официальном сайте сообщил о переходе в менхенгладбахскую «Боруссию» нападающего Бреэля Эмболо.
Сумма трансфера оценивается от 10 до 11 миллионов евро.
Эмболо – самый дорогой футболист в истории «Шальке». Летом 2016 года гельзенкирхенцы заплатили за него «Базелю» 26,5 миллионов евро.
За годы в клубе швейцарец провел 61 матч, в которых забил 12 мячей.
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