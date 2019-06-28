Чемпион мира раскритиковал де Лигта за долгие выборы клуба - Советский спорт
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28 июня 2019 18:53ФутболКоноплев Александр

Чемпион мира раскритиковал де Лигта за долгие выборы клуба

Дюгарри не нравится меркантильность молодого таланта.

Чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри недоволен, что защитник «Аякса» Маттейс де Лигт торгуется с клубами. Ранее СМИ сообщали о переговорах футболиста с «Барселоной», «ПСЖ», «Баварией» и «Ювентусом». Каждый раз 19-летний голландец получал более привлекательное предложение от другой команды.

– Что происходит в его голове? Он торгуется за вторую машину, лишние 10 метров яхты или дополнительные 50 квадратных метров жилья? Когда он остановится? Если речь идет только о финансах, то я не хочу об этом размышлять. Я устал от нового футбола. Де Лигт – отличный игрок, но если он думает только о деньгах, то долго это не продлится, – сказал Дюгарри в интервью RMC.

По последним данным, наиболее вероятен переход защитника в «ПСЖ».

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