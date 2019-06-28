Чемпион мира раскритиковал де Лигта за долгие выборы клуба

Чемпион мира 1998 года Кристоф Дюгарри недоволен, что защитник «Аякса» Маттейс де Лигт торгуется с клубами. Ранее СМИ сообщали о переговорах футболиста с «Барселоной», «ПСЖ», «Баварией» и «Ювентусом». Каждый раз 19-летний голландец получал более привлекательное предложение от другой команды.
– Что происходит в его голове? Он торгуется за вторую машину, лишние 10 метров яхты или дополнительные 50 квадратных метров жилья? Когда он остановится? Если речь идет только о финансах, то я не хочу об этом размышлять. Я устал от нового футбола. Де Лигт – отличный игрок, но если он думает только о деньгах, то долго это не продлится, – сказал Дюгарри в интервью RMC.
По последним данным, наиболее вероятен переход защитника в «ПСЖ».
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