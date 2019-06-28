«Челси» продаст главного старожила в «Бристоль» Калаш застал Баллака и Деку.

«Бристоль» выкупит трансфер защитника «Челси» Томаша Каласа, сообщает The Mirror.

Минувший сезон чех провел в аренде в «Бристоле», сыграв за клуб 41 матч во всех турнирах.

Отметим, что Калас – рекордсмен текущего состава «Челси» по продолжительности выступлений за клуб. Он подписал контракт с лондонцами летом 2010 года, но за это время провел за «синих» всего четыре матча.

Для сравнения – защитник Гари Кэйхилл играл за «Челси» с января 2012 года.