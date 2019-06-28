«Витесс» приобрел чешского защитника

Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу? «Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?

«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому Шараповой Звезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.

«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не только Александра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.

Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за сутки Рассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимит! Прославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться 22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой» Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.

Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подряд Россиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.