«Витесс» приобрел чешского защитника - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 июня 2019 20:10ФутболКоноплев Александр

«Витесс» приобрел чешского защитника

Новичок знаком с Комличенко.

«Витесс» объявил на своем сайте о переходе защитника «Виктории» Томаша Гайека. С 27-летним футболистом подписан трехлетний контракт.

Футболист выступал за пльзеньский клуб с 2017 года, а с января 2019 он играл за «Млада-Болеслав» на правах аренды.

Также «Витесс» сообщил об аренде нападающего «Лидса» Джей-Роя Грота.

Напомним, что голландский клуб тренирует россиянин Леонид Слуцкий.

28/06 16:49Футбол
Кто в Европе быстрее всех вылетает в трубу?«Атлетико» вот-вот заплатит 126 миллионов евро за португальского вундеркинда Жоау Фелиша, «Барселона» готовит суперобмен с целью вернуть из «ПСЖ» Неймара, грандиозные трансферные задачи на лето поставил перед собой «Реал». А что там с балансом? Кто в плюсе, а кто в больших минусах?
28/06 14:45Теннис
«Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
28/06 10:00Футбол
Победа Бразилии, продажа Черышева и дом Шараповой. Главное за суткиРассказываем о главных событиях последних часов – вдруг вы пропустили что-то важное.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
28/06 12:30Футбол
Анзор Кавазашвили: Вызвал бы на дуэль за такой лимит!Прославленный советский вратарь, по традиции, остро высказался о последних важных событиях в нашем футболе.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
26/06 21:15Футбол
Карпин снова обыграл «Спартак». Кононову не помог даже ПонсеСтартовый матч предсезонного турнира в Австрии принес победу «Ростову»
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
27/06 13:30Хоккей
Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛЭто Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно?
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/06 16:00Хоккей
Вратарей – на цепь, нападающим – вольница! Но как быть СКА и сборной?Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.
28/06 08:30Хоккей
Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо!
25/06 19:30Хоккей
Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
27/06 18:00Футбол
На Кубке Америки начинается жара: бразильцы распечатают плей-офф«Туристические» Япония и Катар уехали домой, как и Боливия с Эквадором. Теперь «взрослые дяди» определят победителя 46-го турнира в истории.
Новости
21:08 Гандбол Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧЕ-2020
20:54 Футбол Крыховяк присоединился к «Локомотиву» на сборе в Австрии
20:47 Футбол «Атлетико» не хочет возвращать Морату в «Челси»
20:39 Бобслей Зубков не вернул золотую медаль Игр-2014
20:29 Футбол «Уфа» проиграла чемпиону Азербайджана
20:21 Футбол Бабел стал игроком «Галатасарая»
20:10 Футбол «Витесс» приобрел чешского защитника
20:01 Футбол Федор Кудряшов: На Евро-2020 можем дойти до полуфинала
19:55 Футбол Аквилани завершил карьеру
19:45 Футбол Тунис и Мали сыграли вничью на Кубке африканских наций (видео)
19:27 Футбол «Интер» предложит «Манчестер Юнайтед» 70 миллионов евро за трансфер Лукаку
19:11 ММА В бойцовском клубе «Ахмат» прокомментировали ситуацию с убийством Ильи Тягуна
19:06 Футбол «Челси» продаст главного старожила в «Бристоль»
18:53 Футбол Чемпион мира раскритиковал де Лигта за долгие выборы клуба
18:52 Футбол «Челси» отклонил четвертое предложение «Баварии» о покупке Хадсона-Одои
18:49 Футбол Ольга Бузова: Фотография в футболке «Реала» ничего не значит
18:40 Футбол «Ноттингем» объявил о назначении нового тренера через 18 минут после увольнения О’Нила
18:23 Футбол В Белоруссии дисквалифицированный футболист сыграл в матче под чужой фамилией
18:06 Футбол «Шальке» расстался с самым дорогим футболистом в своей истории
17:52 Футбол Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика