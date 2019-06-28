«Витесс» приобрел чешского защитника

«Витесс» объявил на своем сайте о переходе защитника «Виктории» Томаша Гайека. С 27-летним футболистом подписан трехлетний контракт.
Футболист выступал за пльзеньский клуб с 2017 года, а с января 2019 он играл за «Млада-Болеслав» на правах аренды.
Также «Витесс» сообщил об аренде нападающего «Лидса» Джей-Роя Грота.
Напомним, что голландский клуб тренирует россиянин Леонид Слуцкий.
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