Бабел стал игроком «Галатасарая» - Советский спорт
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28 июня 2019 20:21ФутболКоноплев Александр

Бабел стал игроком «Галатасарая»

Голландец вернулся в Стамбул.

«Галатасарай» объявил о переходе нападающего Райана Бабела. Стороны подписали трехлетнее соглашение.

Форвард перешел в клуб в статусе свободного агента. Ранее 32-летний голландец принадлежал «Фулхэму». Также в карьере Бабела были «Аякс», «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Касымпаша», «Аль-Айн», «Депортиво» и «Бешикташ».

Бабел стал четвертым легионером, игравшим за «Бешикташ» и «Галатасарай».

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