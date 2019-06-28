Бабел стал игроком «Галатасарая»

«Галатасарай» объявил о переходе нападающего Райана Бабела. Стороны подписали трехлетнее соглашение.
Форвард перешел в клуб в статусе свободного агента. Ранее 32-летний голландец принадлежал «Фулхэму». Также в карьере Бабела были «Аякс», «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Касымпаша», «Аль-Айн», «Депортиво» и «Бешикташ».
Бабел стал четвертым легионером, игравшим за «Бешикташ» и «Галатасарай».
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