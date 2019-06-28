Бабел стал игроком «Галатасарая» Голландец вернулся в Стамбул.

«Галатасарай» объявил о переходе нападающего Райана Бабела. Стороны подписали трехлетнее соглашение.

Форвард перешел в клуб в статусе свободного агента. Ранее 32-летний голландец принадлежал «Фулхэму». Также в карьере Бабела были «Аякс», «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Касымпаша», «Аль-Айн», «Депортиво» и «Бешикташ».

Бабел стал четвертым легионером, игравшим за «Бешикташ» и «Галатасарай».