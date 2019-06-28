Билеты на Суперкубок России появились в кассах стадиона «Динамо»

Как сообщается на официальном сайте российской премьер-лиги, с 28 июня билеты на Суперкубок России можно приобрести в кассах Центрального стадиона «Динамо» им. Л. Яшина.
Добавим, что встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится 6 июля.
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