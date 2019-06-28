Марокко вышел в 1/8 финала Кубка африканских наций - Советский спорт
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28 июня 2019 21:54ФутболКоноплев Александр

Марокко вышел в 1/8 финала Кубка африканских наций

Форвард «Леганеса» принес победу «атласским львам».

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар – 1:0.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

Сборная Марокко с шестью очками возглавила турнирную таблицы группы D и гарантировала себе выход в 1/8 финала.

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