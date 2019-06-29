Колумбия проиграла Чили по пенальти в ¼ финала Кубка Америки - Советский спорт
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29 июня 2019 06:40ФутболЛипкин Антон

Колумбия проиграла Чили по пенальти в ¼ финала Кубка Америки

Единственным игроком, не забившим пенальти, стал защитник Уильям Тесильо.

Сборная Чили победила Колумбию (0:0, по пенальти – 5:4) в матче ¼ финала Кубка Америки на «Арене Коринтианс» в Сан-Паулу.

В основное и дополнительное время команды не забили ни одного гола, а в серии пенальти были реализованы девять из десяти попыток. Только защитник Уильям Тесильо не смог переиграть голкипера сборной Чили Габриэля Арьяса.

Таким образом, сборная Чили вышла в полуфинал, где 3 июля в Порту-Алегри сыграет с победителем пары Уругвай – Перу.

Напомним, что в другом полуфинале на день раньше в Белу-Оризонти встретятся Бразилия и Аргентина.

Сан-Паулу (Бразилия)
Кубок Америки
Плей-офф
¼ финала

Колумбия – Чили – 0:0, по пенальти – 4:5

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