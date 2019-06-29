Эдгарс Гаурачс: «Торпедо» не надо было приглашать Лебеденко - Советский спорт
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29 июня 2019 08:19ФутболЛипкин Антон

Эдгарс Гаурачс: «Торпедо» не надо было приглашать Лебеденко

Форвард вернулся в «Торпедо» спустя 16 лет.

Бывший форвард «Торпедо» Эдгарс Гаурачс высказался о возвращении в команду нападающего Игоря Лебеденко.

«Если ситуация такая, что есть огромная мощь фанатов и их движения, то иногда нужно к ним прислушиваться, – сказал Гаурачс в интервью «Известиям». – Считаю, здесь надо думать, как правильно вести селекцию.

В прошлом году «Торпедо» удалось все точно сделать. Сейчас с одним игроком они не угадали. Зная всю ситуацию, выскажу свое личное мнение: не надо было приглашать Лебеденко».

Напомним, после возвращения в ФНЛ «Торпедо» объявил о подписании контракта с нападающим Игорем Лебеденко.

Воспитанник черно-белых выступал за клуб в 2000-2004 годах, после чего стал игроком принципиального соперника – «Локомотива». В связи с этим объединение болельщиков «Запад-5 Ultras» выступило против возвращения 36-летнего игрока.

Во время товарищеского матча с «Шеффилдом» фанаты оскорбляли Лебеденко.

В первом туре первенства ФНЛ 7 июля «Торпедо» сыграет в гостях с «Факелом».

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