Магомед Даудов: Глушаков придаст уверенности партнерам

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Такой игрок с лидерскими качествами, колоссальным опытом придаст уверенности партнерам, поможет всей команде, – приводит ТАСС слова Даудова. – Его переход к нам – это усиление позиции в центре поля, откуда, как правило, развиваются наши атаки, где разрушаются атаки соперника».
Напомним, в субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с 32-летним Глушаковым по схеме «1+1».
С 2013 по 2019 годы полузащитник выступал за «Спартак», а с 2016 года был капитаном красно-белых. Он провел за команду 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.
Вместе со «Спартаком» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.
Ранее Глушаков выступал за «Нику», «Локомотив», СКА (Ростов-на-Дону) и «Звезду» (Иркутск).
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