Саншеш может продолжить карьеру в «ПСЖ» - Советский спорт
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29 июня 2019 13:37ФутболСпирин Дмитрий

Саншеш может продолжить карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш может перейти в «ПСЖ».

По информации AS, в услугах 21-летнего игрока заинтересован главный тренер парижан Томас Тухель.

В то же время, «Бавария» не видит в Ренату игрока основного состава.

Напомним, Саншеш - чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии.

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