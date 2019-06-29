Саншеш может продолжить карьеру в «ПСЖ»

По информации AS, в услугах 21-летнего игрока заинтересован главный тренер парижан Томас Тухель.
В то же время, «Бавария» не видит в Ренату игрока основного состава.
Напомним, Саншеш - чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии.
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