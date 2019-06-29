Мавритания и Ангола обошлись без забитых мячей

В матче второго тура Кубка африканских наций сборная Мавритании сыграла вничью с Анголой – 0:0.
Ангола с двумя очками занимает третье место в группе E, Мавритания – последнее с одним. Судьба обеих команд решится 2 июля, когда Ангола сыграет с Мали (четыре очка), а Мавритания с Тунисом (два очка).
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