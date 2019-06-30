«Кристал Пэлас» хочет 110 миллионов евро за полузащитника Заха - Советский спорт
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30 июня 2019 09:37Футбол

«Кристал Пэлас» хочет 110 миллионов евро за полузащитника Заха

В 110 миллионов фунтов обойдет «Арсеналу» трансфер полузащитника «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха.

Как сообщает Daily Mail, «Арсеналу» придется заплатить 110 миллионов евро за переход 26-летнего ивуарийца. Отмечается, что таким образом руководство «Кристал Пэлас» намерено отбить желание у «канониров» на покупку правого хавбека команды.

Напомним, что Заха перешел в «Кристал Пэлас» из «Манчестер Юнайтед в феврале 2015 года за 3,83 миллиона евро. В минувшем сезоне полузащитник провел 36 матчей за лондонскую команду во всех турнирах и записал на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач.

Действующий контракт хавбека с «Кристал Пэлас» рассчитан до 2023 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.

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