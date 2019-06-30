Денис Попов: В РПЛ можно спокойно взять три первые команды Белоруссии

- Как я отношусь к предложению Гинера? Ну а почему нет? Например, можно спокойно взять три первые команды Белоруссии, они не затеряются в чемпионате России. Я не говорю, что они будут идти в первой пятерке, но и аутсайдерами тоже не должны быть, - передает слова Попова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что ранее президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что РПЛ можно расширить не за счет команд ФНЛ, а с помощью клубов из Белоруссии, Казахстана и Армении.
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