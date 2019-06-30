Ари с пенальти открыл счет в матче «Краснодар» - «Ростов»

Нападающий краснодарской команды отличился на 38-й минуте встречи, реализовав 11 метровый, назначенный за фол на полузащитнике Кристофере Ольссоне.
На данную минуту заканчивается первый тайм встречи, сет 1:0 в пользу «Краснодара».
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