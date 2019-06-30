Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити» - Советский спорт
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30 июня 2019 12:31ФутболСпирин Дмитрий

Сильва станет новым капитаном «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва назначен новым капитаном команды.

Как сообщает A Bola, такое решение принял главный тренер клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На посту капитана Сильва сменит Венсана Компани. Бельгиец покинул английскую команду после окончания минувшего сезона.

Вице-капитанами «Сити» стали Фернандиньо и Кевин де Брюйне.

Напомним, «Манчестер Сити» - действующий чемпион Англии.

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