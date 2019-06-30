Михалик покинул «Локомотив» - Советский спорт
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30 июня 2019 14:37Футбол

Михалик покинул «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Тарас Михалик покидает московский клуб с связи с истечением срока действия контракта.

35-летний футболист выступал за московскую команду с 2013 года, перейдя из киевского «Динамо».

В составе «Локомотива» он в 2018 году выиграл чемпионат России, а также трижды становился обладателем Кубка страны.

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