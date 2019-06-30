Михалик покинул «Локомотив»

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться 22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

Как идти по такой сетке? Шараповой досталось на Уимблдоне В пятницу в Лондоне прошла жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Своих соперников по первому раунду узнали 14 россиян, пробившихся в основу Уимблдона. «Советский спорт» изучил сетки чемпионата.

Ребус «Авангарда»: «ястребы» подписали скитальца из НХЛ Это Никита Щербак. Ему 23 года. Он играл за океаном. Что еще о нем известно?

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Вратарей – на цепь, нападающим – вольница. Но как быть СКА и сборной? Вслед за НХЛ ряд изменений в правила на днях внесла ФХР. Но если за океаном детализировали дополнительные моменты, когда тренерам и судьям можно брать видеопросмотр, то у нас решено скорректировать разметку площадки.

«Овечкин мог бы стать великим фигуристом» Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве Недомански Штрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански.