Михалик покинул «Локомотив»

35-летний футболист выступал за московскую команду с 2013 года, перейдя из киевского «Динамо».
В составе «Локомотива» он в 2018 году выиграл чемпионат России, а также трижды становился обладателем Кубка страны.
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