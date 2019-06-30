«Локомотив» поблагодарил Денисова - Советский спорт
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30 июня 2019 17:13ФутболСпирин Дмитрий

«Локомотив» поблагодарил Денисова

«Локомотив» поблагодарил бывшего полузащитника команды Игоря Денисова за игру.

«Капитан, лидер на поле и в раздевалке, непроходимый опорник, футболист с огромным опытом.

Спасибо Игорю за эти годы в «Локомотиве», которые принесли нам чемпионство, Кубок России и столько ярких эмоций!» — говорится в сообщении железнодорожников.

Денисов выступал за «Локомотив» с 2016 года сначала на правах аренды, а затем на полноценном контракте. В прошлом сезоне Денисов провел за «Локомотив» 26 матчей в РПЛ во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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