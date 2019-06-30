«Локомотив» объявил об уходе Касаева - Советский спорт
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30 июня 2019 18:06ФутболГичунцев Артур

«Локомотив» объявил об уходе Касаева

33-летний игрок перебрался в столичный клуб в 2014 году из казанского «Рубина».

Российский полузащитник Алан Касаев покинул московский «Локомотив», о чем сообщает клубная пресс-служба.

«Последний сезон Алан Касаев провел в аренде, но мы никогда не забывали нашего полузащитника и следили за его успехами.

Спасибо за 70 игр за «Локо», твой сумасшедший дриблинг и голы в самый важный момент. На связи!», – говорится в сообщении клуба.

За пять лет в команде хавбек отыграл 83 матча, забил 9 голов и отдал 12 голевых передач. Он помог команде выиграть чемпионат России, а также Кубок страны.

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