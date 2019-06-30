«Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду»

В Казани состоялся контрольный матч между «Рубином» и «Нижним Новгородом». Победили гости – 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте провел Павел Игнатович.
«Рубин» сыграл в следующем составе: Дюпин (Городовой, 46), Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Микушин (Агапов, 46, Микушин, 67), Данченко (Останин, 67), Игорь Коновалов, Башкиров (Могилевец, 46, Макаров, 67), Подберезкин (Закиров, 67), Акбашев (Давиташвили, 67), Сутормин (Яковлев, 46), Сагитов (Долгов, 67).
5 июля казанцы сыграют с «Тамбовом», а 9 июля – с ЦСКА.
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