Тренер брестского «Динамо»: Было бы супер играть в чемпионате России - Советский спорт
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30 июня 2019 20:07ФутболКоноплев Александр

Тренер брестского «Динамо»: Было бы супер играть в чемпионате России

Лидер чемпионата Белоруссии не против играть в России.

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка приветствует идею президента ЦСКА Евгения Гинера о расширении российской премьер-лиги за счет команд из Белоруссии, Армении и Казахстана.

– В России хороший чемпионат с классными игроками. Не знаю, что сказать. Было бы супер играть там. Это большие матчи, большие деньги, но пришлось бы далеко ездить. В Казань, например. Ну или скорее летать. Почему нет? Это может быть хорошая инициатива, – приводит слова Лички официальный сайт клуба.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

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