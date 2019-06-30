Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Египет обыграл Уганду – 2:0. Голы на счету Мохамеда Салаха (36-я минута) и Ахмеда Эль-Мухамади (45+1-я).
Сборная ДР Конго разгромила Зимбабве – 4:0. У победителей отличились Жонатан Болинжи (четвертая минута), Седрик Бакамбу (34-я, 65-я) и Бритт Ассомбалонга (78-я).
Египет набрал девять очков, Уганда – четыре, ДР Конго – три, Зимбабве – одно.
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