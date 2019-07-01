Вентура возглавил клуб серии B «Салернитану» - Советский спорт
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01 июля 2019 09:17ФутболЛипкин Антон

Вентура возглавил клуб серии B «Салернитану»

Под руководством тренера сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.

Бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил «Салернитану», сообщает официальный сайт клуба.

71-летний специалист подписал контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Эта опция будет автоматически активирована в случае выхода команды в серию A

Отметим, что клуб принадлежит владельцу «Лацио» Клаудио Лотито и в завершившемся сезоне едва избежал вылета в третий дивизион, заняв 16-е место.

Напомним, под руководством Вентуры сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России. После отставки из национальной команды у тренера был короткий отрезок работы в «Кьево», которым он руководил в четырех матчах в октябре-ноябре 2018 года.

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