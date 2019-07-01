Робот ищет футболистку сборной Швейцарии на озере Комо - Советский спорт
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01 июля 2019 10:22ФутболЛипкин Антон

Робот ищет футболистку сборной Швейцарии на озере Комо

Капитан «Янг Бойз» Флориана Исмаили отдыхала на лодке.

В поисках пропавшей на озере Комо игрока женской сборной Швейцарии по футболу и клуба «Янг Бойз» Флорианы Исмаили задействован робот, сообщает RSI.ch.

Накануне 24-летнюю футболистку, отдыхавшую на лодке, искали специальные подразделения дайверов. В понедельник в их распоряжении появился робот, который способен опуститься на дно озера.

Напомним, Исмаили вместе со своей подругой арендовали лодку и отплыли от берега на 700 метров. После этого обе девушки нырнули в воду. Подруга Исмаили вынырнула, а спортсменка так и не появилась на поверхности.

Отмечается, что на месте, где Исмаили прыгнула в воду, глубина может достигать 100 метров.

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