Ари: Многие думают, что матч с «Ростовом» – просто тренировка, но выиграть у него – всегда непросто

Форвард «Краснодара» Ари прокомментировал победу над «Ростовом» (3:0) в матче второго тура предсезонного турнира в Австрии.
«Я думал, что будет более сложный матч, – сказал 33-летний натурализованный бразилец в интервью клубной пресс-службе. – Всегда тяжело играть против «Ростова». Эта команда, которая всегда играет от обороны, но в воскресенье они показали другой футбол. Я счастлив, что мы выиграли еще один матч. Сейчас мы близки к победе в этом турнире.
Я счастлив, что мы смогли достичь здесь хороших результатов и реализовать те идеи, которые тренируем в течение недели. Считаю, что команду можно поздравить с этим успехом.
Тренеры нам говорили про некоторых системообразующих игроков «Ростова». Многие думают, что этот матч – просто тренировка, но выиграть у «Ростова» – это всегда непросто.
До матча тренер определил, что я буду пробивать пенальти. После того, как не реализовываешь пенальти, бывает сложно обрести уверенность перед следующим ударом. Но я очень спокоен, когда исполняю пенальти. Благодарю тренера за то, что доверяет мне».
Напомним, Ари открыл счет в матче, реализовав пенальти на 38-й минуте. После этого еще два гола забили Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
После двух туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с шестью очками и в заключительном туре сыграет 4 июля со «Спартаком».
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