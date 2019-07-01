Лэмпард освобожден от тренировок «Дерби Каунти» на время переговоров с «Челси» По данным пресс-службы «Дерби Каунти», главный тренер команды Фрэнк Лэмпард освобожден от участия в предсезонных тренировках. В это время будут завершены переговоры о подписании контракта с «Челси».

41-летний Лэмпард является основным кандидатом на роль наставника лондонского клуба. Он выступал в составе «Челси» с 2001 по 2014 год, сыграл свыше 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 211 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин три раза (рекордное количество) признавался игроком года в составе «Челси».

Лэмпард возглавил «Дерби Каунти» в мае 2018 года. В прошедшем сезоне клуб под его руководством занял шестое место в турнирной таблице и дошел до финала плей-офф за право выхода в АПЛ, где уступил «Астон Вилле» со счетом 1:2.

«Челси» в минувшем сезоне под руководством Маурицио Сарри занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы, в финале разгромив «Арсенал» со счетом 4:1.

В конце сезона Сарри подписал контракт с туринским «Ювентусом», оставив должность главного тренера «Челси» вакантной.