Президент примеры: Поведение Неймара не соответствует нашим ценностям

Президент примеры Хавьер Тебас высказался против возвращения форварда Неймара в «Барселону».
«Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался в лигу, – приводит Marca слова Тебаса. – Его нельзя считать хорошим примером для подражания.
Он может быть отличным игроком, однако поведение также очень важно с точки зрения ценностей, который мы продвигаем.
Мы всегда хотим привлекать хороших игроков в чемпионат, но поведение Неймара не соответствует турниру. Мы много работаем, чтобы сохранять определенные ценности и не хотим терять имидж».
Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, после чего «Пари Сен-Жермен» выкупил его контракт, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро. В нынешнее межсезонье 27-летний бразилец может вернуться в «Барселону».
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