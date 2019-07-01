Президент примеры: Поведение Неймара не соответствует нашим ценностям Бразилец может вернуться в Испанию.

Президент примеры Хавьер Тебас высказался против возвращения форварда Неймара в «Барселону».

«Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался в лигу, – приводит Marca слова Тебаса. – Его нельзя считать хорошим примером для подражания.

Он может быть отличным игроком, однако поведение также очень важно с точки зрения ценностей, который мы продвигаем.

Мы всегда хотим привлекать хороших игроков в чемпионат, но поведение Неймара не соответствует турниру. Мы много работаем, чтобы сохранять определенные ценности и не хотим терять имидж».

Напомним, Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы, после чего «Пари Сен-Жермен» выкупил его контракт, заплатив каталонцам сумму отступных в размере 222 миллионов евро. В нынешнее межсезонье 27-летний бразилец может вернуться в «Барселону».