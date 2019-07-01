Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы - Советский спорт
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01 июля 2019 18:30ФутболГичунцев Артур

Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы

Встреча состоится 6 июля.

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался перед матчем против «Зенита» за Суперкубок России.

«Не зацикливаемся, что два раза проиграли в матчах за Суперкубок. Конечно, это неприятно. Мы готовимся в обычном режиме и хотим победить. Соперник очень тяжелый, и мы приложим все силы для победы», – сказал футболист клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне «Локо» выиграл Кубок России, а «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.

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