Дмитрий Баринов – о матче с «Зенитом»: Соперник очень тяжелый, приложим все силы для победы

Хавбек московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался перед матчем против «Зенита» за Суперкубок России.
«Не зацикливаемся, что два раза проиграли в матчах за Суперкубок. Конечно, это неприятно. Мы готовимся в обычном режиме и хотим победить. Соперник очень тяжелый, и мы приложим все силы для победы», – сказал футболист клубной пресс-службе.
В минувшем сезоне «Локо» выиграл Кубок России, а «Зенит» досрочно стал чемпионом страны.
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