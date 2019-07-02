«Лион» готов продать Фекира за 30 миллионов евро - Советский спорт
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02 июля 2019 11:12ФутболЛипкин Антон

«Лион» готов продать Фекира за 30 миллионов евро

Француз провел шесть лет в составе «ткачей».

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может покинуть клуб в нынешнее трансферное окно, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, «ткачи» оценивают 25-летнего француза в 30 миллионов евро. На игрока продолжает претендовать «Ливерпуль», также Фекир может оказаться в «Милане».

Напомним, в прошлом году Фекир был близок к тому, чтобы стать игроком «красных», однако в последний момент сделка сорвалась.

Теперь же «Лион» вынужден продать полузащитника сборной Франции, иначе через год он может уйти из клуба в статусе свободного агента.

Фекир дебютировал в «Лионе» в 2013 году и за шесть лет провел за команду 193 матча, в которых забил 69 голов и сделал 46 результативных передач.

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