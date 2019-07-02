СМИ: Переход Набиуллина в «Ахмат» под угрозой срыва Об этом сообщает Metaratings.ru.

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин хочет покинуть питерский клуб в летнее межсезонье.

Согласно источнику, российский футболист планирует перебраться в «Ахмат».

Отмечается, что его представитель, Томас Цорн, против этого трансфера и настаивает на переходе в «Сочи», который проведет первый сезон в РПЛ. Его поведение уже вызвало бурю негодования со стороны руководства «Ахмтаа».

Напомним, ранее Томас Цорн был назначен генеральным директором московского «Спартака».

Что касается Набиуллина, то он перебрался в «Зенит» из «Рубина» в феврале 2018 года. За это время 24-летний игрок провел 22 матча, отдал 2 голевых паса и получил 5 желтых карточек.