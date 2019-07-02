«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Лидса» (фото)

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о переходе полузащитника «Лидса» Джека Кларка.
Отмечается, что 18-летний игрок подписал соглашение с клубом, рассчитанное на четыре года, а сумма трансфера составила 11 млн евро.
Также сообщается, что сезон-2019/20 футболист отыграет в аренде в «Лидсе».
В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи, а также был признан лучшим игроком своей команды.
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