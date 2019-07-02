«Тоттенхэм» объявил о переходе полузащитника «Лидса» (фото) Этот трансфер стал первым для клуба за последние полтора года.

Пресс-служба «Тоттенхэма» сообщила о переходе полузащитника «Лидса» Джека Кларка.

Отмечается, что 18-летний игрок подписал соглашение с клубом, рассчитанное на четыре года, а сумма трансфера составила 11 млн евро.

Также сообщается, что сезон-2019/20 футболист отыграет в аренде в «Лидсе».

В минувшем сезоне он отыграл 25 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи, а также был признан лучшим игроком своей команды.